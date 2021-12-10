РБК: испытательные полеты беспилотного аэротакси Hi-Fly Taxi провели в Белгородской области

Белгород, 10 декабря. В инновационном центре «Бирюч» (входит в состав компании «ЭФКО») в Белгородской области провели испытательные полеты беспилотного аэротакси Hi-Fly Taxi.

Прототип Hi-Fly Taxi способен выполнять беспилотные полеты на расстояние до 15 км, перемещая грузы до 120 кг. Аппарат выполнен по схеме оснащенного 16 электрическими двигателями мультикоптера.

Испытательные полеты прототипа проходили весной-осенью текущего года, во время некоторых из них случались аварии, сообщает РБК. С мая проводились полеты в «ручном режиме», в октябре состоялся первый беспилотный полет.

Выполнить первые полеты Hi-Fly Taxi на расстояние до 50 км по выделенным маршрутам в Белгородской области «ЭФКО» планирует в конце 2022 года. Запустить дроны в серийное производство компания рассчитывает к 2024 году, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в 2023–2025 годах в Москве планируют запустить полеты аэротакси. Тариф поездки на таком виде транспорта может составить около 200 рублей за километр.