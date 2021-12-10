Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 03:50
03:31
Политика
Замглавы офиса президента Украины: Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
03:21
Общество
Автоэксперт Шумский предупредил о начале новогоднего «пробочного сезона»
03:20
Армия
Госпогранслужба Украины не имеет информации об инциденте с кораблем в Керченском проливе
03:18
Происшествия
Минимум 49 человек скончались и 58 пострадали во время аварии в Мексике
02:57
Технологии
РБК: испытательные полеты беспилотного аэротакси Hi-Fly Taxi провели в Белгородской области
02:32
Общество
Нутрициолог Борода назвала свеклу самым полезным овощем русской кухни
02:28
Общество
Врач Чурадзе рассказал о способности COVID-19 маскироваться под грипп и ОРВИ
02:13
Политика
Глава офиса президента Украины: Зеленский плохо относится к идее заморозки конфликта в Донбассе
02:13
Политика
Байден провел переговоры с Зеленским
02:00
Экономика
Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нутрициолог Борода назвала свеклу самым полезным овощем русской кухни

Общество
Нутрициолог Борода назвала свеклу самым полезным овощем русской кухни
pixabay.com  /  RitaE

Москва, 10 декабря. Свекла содержит бетаин, бетанин, соли кальция и калия, йод и клетчатку, она сохраняет полезные свойства в любом виде, заявила нутрициолог Ксения Борода.

Руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Борода отметила, что свекла является одним из наиболее недорогих и полезных овощей в русской кухне. Корнеплод улучшает усвоение белка и В12, магния и железа, повышает кислотность желудочного сока, очищает кровь, балансирует обменные процессы и восстанавливает функции печени, сообщил в комментарии агентству «Прайм» Борода.

Кроме того, свекла понижает артериальное давление, укрепляет стенки сосудов, улучшает состояние капилляров и нормализует стул. Продукт помогает бороться с патологиями сердца, анемией и многими другими заболеваниями. При этом килограмм корнеплода стоит всего 34 рубля, подчеркнула специалист.

«Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант», — подчеркнула специалист.

Нутрициолог предупредила, что людям со склонностью к диарее, заболеваниями ЖКТ в острой стадии, гастритом с повышенной кислотностью, сахарным диабетом и мочекаменной болезни в «продвинутой стадии» свеклу стоит есть реже.

Ранее эксперты исследовали влияние сока свеклы на взрослых и пришли к выводу, что напиток может подойти для снижения артериального давления. Кроме того, этот продукт положительно влияет на работу сердца, предотвращая его заболевания.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Нутрициолог Борода назвала свеклу самым полезным овощем русской кухни
здоровье свекла здоровое питание
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать