Нутрициолог Борода назвала свеклу самым полезным овощем русской кухни

Москва, 10 декабря. Свекла содержит бетаин, бетанин, соли кальция и калия, йод и клетчатку, она сохраняет полезные свойства в любом виде, заявила нутрициолог Ксения Борода.

Руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Борода отметила, что свекла является одним из наиболее недорогих и полезных овощей в русской кухне. Корнеплод улучшает усвоение белка и В12, магния и железа, повышает кислотность желудочного сока, очищает кровь, балансирует обменные процессы и восстанавливает функции печени, сообщил в комментарии агентству «Прайм» Борода.

Кроме того, свекла понижает артериальное давление, укрепляет стенки сосудов, улучшает состояние капилляров и нормализует стул. Продукт помогает бороться с патологиями сердца, анемией и многими другими заболеваниями. При этом килограмм корнеплода стоит всего 34 рубля, подчеркнула специалист.

«Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант», — подчеркнула специалист.

Нутрициолог предупредила, что людям со склонностью к диарее, заболеваниями ЖКТ в острой стадии, гастритом с повышенной кислотностью, сахарным диабетом и мочекаменной болезни в «продвинутой стадии» свеклу стоит есть реже.

Ранее эксперты исследовали влияние сока свеклы на взрослых и пришли к выводу, что напиток может подойти для снижения артериального давления. Кроме того, этот продукт положительно влияет на работу сердца, предотвращая его заболевания.