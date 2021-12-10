Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 02:16
02:13
Политика
Глава офиса президента Украины: Зеленский плохо относится к идее заморозки конфликта в Донбассе
02:13
Политика
Байден провел переговоры с Зеленским
02:00
Экономика
Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу
01:52
Происшествия
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров скончался в аварии в Подмосковье
01:42
Политика
Зампостпреда России при ООН призвал западные государства унять Украину
01:31
Происшествия
Чиновника из Минобороны подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей
01:21
Экономика
Эксперт Ногайлиева напомнила россиянам о праве на страховую выплату за пять лет до пенсии
00:59
Общество
Биолог Базыкин поделился прогнозами о распространении штамма «Омикрон» в России
00:52
Экономика
Аналитик Данилов: пока рано говорить о значимом замедлении инфляции
00:47
Армия
Конструктор ZALA AERO Захаров: всего два человека могут запустить десяток дронов-камикадзе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава офиса президента Украины: Зеленский плохо относится к идее заморозки конфликта в Донбассе

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 02:13
Политика
Глава офиса президента Украины: Зеленский плохо относится к идее заморозки конфликта в Донбассе
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Киев, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский идею заморозки конфликта в Донбассе не поддерживает, сообщил глава офиса главы государства Андрей Ермак.

По его словам, сам Зеленский и команда офиса президента Украины относятся «к каким-либо заморозкам и замороженным конфликтам» очень плохо. В эфире телеканала «1+1» Ермак отметил, что украинская сторона сделает все, чтобы «замороженной ситуации» не было.

«Поэтому я считаю, что мы должны и будем делать все возможное и зависящее от наших международных партнеров. Мы сделаем все, чтобы у нас не было замороженного конфликта или замороженной ситуации и мы уверенно смотрели в завтрашний день», — подчеркнул Ермак.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил конфликт на территории Донбасса с геноцидом. Глава государства отметил, что происходящие в регионе события все хорошо видят и понимают. С заявлением президент выступил, обращаясь к журналисту к Кириллу Вышинскому.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава офиса президента Украины: Зеленский плохо относится к идее заморозки конфликта в Донбассе
украина донбасс зеленский ермак
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать