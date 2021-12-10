Глава офиса президента Украины: Зеленский плохо относится к идее заморозки конфликта в Донбассе

Киев, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский идею заморозки конфликта в Донбассе не поддерживает, сообщил глава офиса главы государства Андрей Ермак.

По его словам, сам Зеленский и команда офиса президента Украины относятся «к каким-либо заморозкам и замороженным конфликтам» очень плохо. В эфире телеканала «1+1» Ермак отметил, что украинская сторона сделает все, чтобы «замороженной ситуации» не было.

«Поэтому я считаю, что мы должны и будем делать все возможное и зависящее от наших международных партнеров. Мы сделаем все, чтобы у нас не было замороженного конфликта или замороженной ситуации и мы уверенно смотрели в завтрашний день», — подчеркнул Ермак.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил конфликт на территории Донбасса с геноцидом. Глава государства отметил, что происходящие в регионе события все хорошо видят и понимают. С заявлением президент выступил, обращаясь к журналисту к Кириллу Вышинскому.