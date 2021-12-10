Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 02:16
02:13
Политика
Глава офиса президента Украины: Зеленский плохо относится к идее заморозки конфликта в Донбассе
02:13
Политика
Байден провел переговоры с Зеленским
02:00
Экономика
Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу
01:52
Происшествия
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров скончался в аварии в Подмосковье
01:42
Политика
Зампостпреда России при ООН призвал западные государства унять Украину
01:31
Происшествия
Чиновника из Минобороны подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей
01:21
Экономика
Эксперт Ногайлиева напомнила россиянам о праве на страховую выплату за пять лет до пенсии
00:59
Общество
Биолог Базыкин поделился прогнозами о распространении штамма «Омикрон» в России
00:52
Экономика
Аналитик Данилов: пока рано говорить о значимом замедлении инфляции
00:47
Армия
Конструктор ZALA AERO Захаров: всего два человека могут запустить десяток дронов-камикадзе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Байден провел переговоры с Зеленским

Политика
Байден провел переговоры с Зеленским
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Какие темы обсуждали стороны во время беседы, рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Всего переговоры президентов длились приблизительно полтора часа. Сообщается, что Байден рассказал Зеленскому, как провел видеоконференцию с российским главой Владимиром Путиным.

При этом, как подчеркнул Ермак, беседа лидеров США и Украины проходила в открытой и прямой атмосфере. Об этом глава офиса украинского президента сообщил в эфире телепрограммы «Право на власть» на канале «1+1».

«Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным», — добавил Ермак.

Ранее Зеленский опубликовал фотографию из спортзала сразу после переговоров Путина и Байдена, чем вызвал гнев среди украинцев. При этом, как считает политолог Ростислав Ищенко, США подставили Украину, отстаивая собственные политические интересы, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден провел переговоры с Зеленским
украина сша президент сша зеленский байден президент украины
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать