Байден провел переговоры с Зеленским

Вашингтон, 10 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Какие темы обсуждали стороны во время беседы, рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Всего переговоры президентов длились приблизительно полтора часа. Сообщается, что Байден рассказал Зеленскому, как провел видеоконференцию с российским главой Владимиром Путиным.

При этом, как подчеркнул Ермак, беседа лидеров США и Украины проходила в открытой и прямой атмосфере. Об этом глава офиса украинского президента сообщил в эфире телепрограммы «Право на власть» на канале «1+1».

«Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным», — добавил Ермак.

Ранее Зеленский опубликовал фотографию из спортзала сразу после переговоров Путина и Байдена, чем вызвал гнев среди украинцев. При этом, как считает политолог Ростислав Ищенко, США подставили Украину, отстаивая собственные политические интересы, передает «Царьград».