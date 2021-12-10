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Зампостпреда России при ООН призвал западные государства унять Украину

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 01:42
Политика
Зампостпреда России при ООН призвал западные государства унять Украину
Global Look Press  /  Loey Felipe/XinHua

Нью-Йорк, 10 декабря. Странам-членам Европейского союза и Соединенным Штатам необходимо унять Украину, пока она не начала очередную войну в Европе. Такое мнение высказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины против «милитаризации Крыма». По слова Полянского, украинский проект является политизированным. Он призвал все здравомыслящие и конструктивно настроенные делегации к совместному с Россией голосованию против данной инициативы.

«По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе», — добавил Полянский.

Помимо этого, ранее зампостпреда России при ООН прокомментировал эфиопский конфликт. Он напомнил, что Москва предупреждала коллективный Запад не вмешиваться в дела страны.

Также Полянский ответил на возмущения Соединенных Штатов из-за «Северного потока — 2». По его словам, США не имеют никакого отношения к российскому газопроводу, передает «Царьград».

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