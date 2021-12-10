Чиновника из Минобороны подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей

Москва, 10 декабря. Директор департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергей Комасько стал вторым фигурантом дела о получении крупной взятки в Минобороны, сообщили в СК РФ.

Ранее по этому делу под домашний арест отправили ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина.

По версии следствия, в апреле 2021 года у Комасько и Лопатина возник умысел на получение денежных средств от гендиректора коммерческой организации. Деньги они хотели получить за создание условий для беспрепятственной оплаты поставленного компанией авиационно-технического имущества, сообщает со ссылкой на пресс-службу СК РФ ТАСС.

«7 декабря 2021 года генеральный директор передал требуемую от него технику и оборудование на общую сумму 1 млн 400 тыс. рублей», — отметили в следственном ведомстве.

Ранее решением Басманного суда Москвы ведущий советник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин был отправлен под домашний арест как подозреваемый в получении взятки в крупном размере. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.