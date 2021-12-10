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Эксперт Ногайлиева напомнила россиянам о праве на страховую выплату за пять лет до пенсии

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 01:21
Экономика
Эксперт Ногайлиева напомнила россиянам о праве на страховую выплату за пять лет до пенсии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. Граждане России, находящиеся в предпенсионном возрасте, имеют право получения некоторых льгот и гарантий от государства. Об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Предпенсионным возрастом является период, когда гражданину осталось пять лет до начала получения выплат. Система льгот призвана помочь россиянам адаптироваться к новым возрастным границам. Так, предпенсионеры имеют право на освобождение от земельного налога на участки площадью до 600 квадратных метров, а также от налога на квартиру, жилые дома, творческие мастерские, гаражи и другую собственность. Об этом Ногайлиева рассказала в беседе с «Праймом».

«В переходный период эти 5 лет отсчитываются от даты предполагаемого возраста выхода на пенсию. Например, если мужчина должен выйти на пенсию в 61 год, то предпенсионером он будет считаться с 56 лет», — объяснила эксперт.

Помимо этого, российские пенсионеры также могут получить денежную выплату размером до 7 тысяч рублей за родственников. Как сообщили в Пенсионном фонде России, надбавки положены гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей при условии, что те обучаются в вузах.

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