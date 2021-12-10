Аналитик Данилов: пока рано говорить о значимом замедлении инфляции

Москва, 10 декабря. Уровень инфляции в России начал снижаться, составив 0,9% в ноябре против 1,1% в октябре. Однако о значительном замедлении показателя говорить пока преждевременно, считает старший аналитик «Сбер Управление Активами» Владислав Данилов.

Он отметил, что недавнее замедление в первую очередь вызвано резким снижением стоимости зарубежного туризма. При этом за исключением данной области товарная инфляция осталась на прежнем уровне. Как сообщил «Известиям» Данилов, именно по этой причине о значительном замедлении инфляции говорить пока рано.

«С другой стороны, без учета всплеска инфляции на прошлой неделе из-за разового роста цен на поездку в Турцию на 55% инфляция находится на стабильном уровне в течение последнего времени, что может говорить о том, что мы находимся вблизи ее пика», — объяснил аналитик.

При этом, как ранее сообщили в Росстате, по итогам ноября годовое значение инфляции в России выросло, и вместе с тем подскочили цены на продукты. Однако некоторая часть товаров демонстрирует динамику, обратную общей.