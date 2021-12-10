Конструктор ZALA AERO Захаров: всего два человека могут запустить десяток дронов-камикадзе

Москва, 10 декабря. Дроны-камикадзе скоро появятся на вооружении российской армии, аппараты можно будет применять для единовременной массированной атаки роем, сообщили в компании ZALA AERO.

Дочернее предприятие концерна «Калашников» занималось разработкой беспилотников, сообщил газете «Известия» главный конструктор ZALA AERO Александр Захаров. По его словам, эффективность применения БПЛА-камикадзе (барражирующих боеприпасов) против легкобронированной техники, живой силы и объектов инфраструктуры показала практика последних конфликтов.

По словам конструктора, новые дроны будут иметь ряд преимуществ перед управляемыми ракетами и корректируемыми бомбами. Уникальным преимуществом он назвал запуска с неподготовленных площадок и большого расстояния.

«Отследить место старта практически невозможно, что обеспечивает одно из основных требований — безопасность личного состава. Всего два человека могут запустить десяток управляемых боеприпасов буквально из кузова стандартного фургона», — отметил Захаров.

Кроме того, дроны смогут в большом количестве находиться в воздухе в безопасной зоне, и направиться к цели всего по одной команде.

Ранее гендиректор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков заявил, что заводские испытания первой российской системы управления роем беспилотников стартуют в 2022 году. Новая российская система позволяет значительно снизить нагрузку на оператора и обеспечить использование техники с искусственным интеллектом, а также управлять одновременно 20 дронами.