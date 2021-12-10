Россияне приобрели рекордный объем золотых слитков с 2014 года

Москва, 10 декабря. Объем купленных россиянами золотых слитков и монет за девять месяцев текущего года оказался рекордным с 2014 года и достиг 4 тонн.

Всемирный совет по золоту сообщил «Известиям», что основная причина повышение спроса — обращение инвесторов к драгоценному металлу на фоне пандемии как к безопасному активу. Золото страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов. Представители организации считают, что планируемая отмена НДС еще больше увеличит продажи.

Крупнейшие банки подтвердили повышение спроса на розничные инвестиции. По их мнению, интерес к золоту поддерживается геополитической напряженностью, нестабильностью на фондовых рынках и низкими ставками по депозитам.

Ранее сообщалось, что серебро и золото дорожают из-за поведения инвесторов. Драгоценные металлы начали привлекать повышенное внимание игроков на фоне высокой волатильности на мировых рынках.