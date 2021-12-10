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Продажи авто в России могут продолжить падать в 2022 году

Общество
Продажи авто в России могут продолжить падать в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. Российский автомобильный рынок продолжает испытывать значительное падение продаж новых машин. При этом данная тенденция сохранится и в следующем году, сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель.

Так, за прошлый месяц в России было куплено на 20,4% меньше новых автомобилей, чем за тот же период годом ранее. По словам Штэрцеля, ситуация не улучшится в декабре, а также в следующем году. Дело в том, что несмотря завышение цен дилерами, а также продажу машин без дополнительного оборудования, спрос по-прежнему превышает предложение. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор ГК «АвтоDом» Андрей Ольховский.

«Спрос на автомобили в ноябре снизился относительно октябрьских показателей, однако он все еще значительно превышает предложение. Практически все продаваемые на рынке модели достаточно быстро находят своего покупателя. Особенно это касается российских бестселлеров, которые есть как в массовом, так и в премиальном сегментах», — сообщил он.

Сохранение дефицита на новые автомобили в России спрогнозировали также и члены ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Дилеры сообщили, что подобной нехватки машин на отечественном рынке не наблюдалось уже многие годы.

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