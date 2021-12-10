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Биолог Базыкин перечислил особенности российского варианта штамма «Дельта»

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 00:34
Общество
Биолог Базыкин перечислил особенности российского варианта штамма «Дельта»
pixabay.com

Москва, 10 декабря. Весной этого года в Россию попал один из вариантов штамма коронавируса «Дельта», который сумел быстро размножиться — AY.122. Про его особенности рассказал молекулярный биолог Георгий Базыкин.

По его словам, именно вариант AY.122 вызвал эпидемические подъемы в России летом и сейчас, передают «Известия».

«Весной этого года число завозов разных вариантов «Дельты» было невелико. И одному из них просто-напросто повезло. То есть сам по себе этот вариант никак не отличается по своим свойствам от других», — отметил Базыкин.

Биолог отмечает, что более 90% всех случаев COVID-19 в России с июня 2021 года связаны с одним завезенным вариантом «Дельты». В российском варианте штамма есть две мутации, которые не находятся в спайк-белке. Они меняют последовательность аминокислот в белках, но не влияют на распространение коронавируса.

Базыкин добавил, что вариант AY.122 также наблюдается в Казахстане, Армении, Финляндии. Эксперт отметил, что у россиян нет никаких генетических особенностей, которые помогли развиться именно этой мутации «Дельты».

Британские исследователи ранее заметили, что переболевшие простудой люди имеют более высокую защиту от коронавируса. Медики объясняют это повышением уровня защитных Т-клеток в крови человека.

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