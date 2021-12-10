Экспорт российских вакцин превысил $1 млрд с начала года

Москва, 10 декабря. Экспорт основного «вакцинного кода», который резко вырос после начала отгрузок российского препарата «Спутника V», превысил 1,2 млрд долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

За десять месяцев текущего года экспорт из РФ «прочих вакцин для людей» в стоимостном выражении составил более 1,2 млрд долларов. Поставки данного типа вакцин подскочили в октябре до 356 млн долларов, что больше чем вдвое превышает объем сентября. Результат октября — это рекорд за всю историю России с начала 1990-х годов. Ранее поставки вакцин для людей даже в годовом выражении ни разу не превышал 71 млн долларов.

По данному коду за сопоставимый период 2020 года РФ вывезла за пределы страны вакцины лишь на 46,5 млн долларов, за тот же период 2019 года — 49,8 млн долларов. Октябрьские поставки «прочих вакцин» стали рекордными за месяц.



ФТС не объясняет, как распределяются объемы поставок по типам под основным «вакцинным кодом». До 2021 года, как уточняли эксперты, под кодом на экспорт отправлялись препараты от клещевого энцефалита, вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, а также против гепатита А. Всего с 2018 по 2020 годы Россия экспортировала подобных вакцин на 182,1 млн долларов. В ведомстве не могут уточнить объемы поставок препаратов от коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» является эффективной и безопасной.