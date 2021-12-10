Рост цен на услуги ЖКХ в 2022 году удержат на уровне 4%

Москва, 10 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается сдерживать рост тарифов на ЖКУ в следующем году на уровне 4%. Речь идет об изменении стоимости с 1 июля 2022 года.

В 2021 году тарифы на ЖКУ выросли на 3,2%. Инфляция в этом году превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что обернулось проблемой для предприятий ЖКХ, передают «Известия».

При принятии решения об индексации тарифов ФАС опирается на прогноз социально-экономического развития страны, согласно которому в следующем году среднегодовая инфляция будет равна 4,3%. Из-за неоправдавшегося прогноза на 2021 год, у предприятий ЖКХ возникли кассовые разрывы.

«Предприятиям ЖКХ не хватает средств на проведение модернизации из тарифных источников», — отметил эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян.

Если инфляция превысит прогноз в 2022 году, это никак не скажется на росте тарифов с июля следующего года, так как они устанавливаются не позднее 20 декабря 2021 года.

Адресная помощь малообеспеченным слоям населения может стать альтернативой регулированию потребительских цен. Такие мнение высказали аналитики Центробанка РФ.