Актриса Ребел Уилсон рассказала, как при первой встрече Рассел Кроу послал ее

Лос-Анджелес, 10 декабря. Австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, как во время первой встречи с Расселом Кроу тот послал ее к черту.

Звезда «Гладиатора» и «Славных парней» известен как артист с непростым характером. Он не всегда ладит с режиссерами, из-за чего в последние годы все меньше снимается в крупных проектах и предпочитает уединение в родной Австралии.

Сейчас Кроу должен сыграть Зевса в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром» вместе с Крисом Хемсвортом, Кристианом Бейлом и Натали Портман. Об этом сообщает ScreenRant.

Во время вручения премии Австралийской академии кино и телевизионных искусств Уилсон вышла на сцену. В ходе выступления она поделилась забавной историей о своей первой встрече со знаменитым коллегой.

Кадр из фильма «Гладиатор» /

«Я должна рассказать вам, ребята, историю о том, как я впервые встретила Рассела. Я была молодым актером. Мне было лет 19. Он сидел в ресторане и ужинал с Николь Кидман. Я подумала: "О, Боже мой"! Я подошла к ним, и я очень нервничала. Он повернулся ко мне, и посмотрел мне прямо в глаза, а затем сказал: "Пошла ты"», — вспомнила Уилсон.

Она подчеркнула, что эта история правдива. Спустя много лет Николь Кидман выделила для нее стипендию, что позволило ей улететь в США и изучать комедию. Однако Кроу в итоге никак ей не помог.

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