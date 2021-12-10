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Актриса Ребел Уилсон рассказала, как при первой встрече Рассел Кроу послал ее

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 00:24
Шоу-бизнес
Актриса Ребел Уилсон рассказала, как при первой встрече Рассел Кроу послал ее
wikimedia.org  /  Eva Rinaldi / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 10 декабря. Австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, как во время первой встречи с Расселом Кроу тот послал ее к черту.

Звезда «Гладиатора» и «Славных парней» известен как артист с непростым характером. Он не всегда ладит с режиссерами, из-за чего в последние годы все меньше снимается в крупных проектах и предпочитает уединение в родной Австралии.

Сейчас Кроу должен сыграть Зевса в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром» вместе с Крисом Хемсвортом, Кристианом Бейлом и Натали Портман. Об этом сообщает ScreenRant.

Во время вручения премии Австралийской академии кино и телевизионных искусств Уилсон вышла на сцену. В ходе выступления она поделилась забавной историей о своей первой встрече со знаменитым коллегой.

Актриса Ребел Уилсон рассказала, как при первой встрече Рассел Кроу послал ее
Кадр из фильма «Гладиатор» /

«Я должна рассказать вам, ребята, историю о том, как я впервые встретила Рассела. Я была молодым актером. Мне было лет 19. Он сидел в ресторане и ужинал с Николь Кидман. Я подумала: "О, Боже мой"! Я подошла к ним, и я очень нервничала. Он повернулся ко мне, и посмотрел мне прямо в глаза, а затем сказал: "Пошла ты"», — вспомнила Уилсон.

Она подчеркнула, что эта история правдива. Спустя много лет Николь Кидман выделила для нее стипендию, что позволило ей улететь в США и изучать комедию. Однако Кроу в итоге никак ей не помог.

Ранее актер Том Холланд рассказал об отношениях с другими актерами, игравшими Человека-паука. Артист считает, что он, Тоби Маугайр и Эндрю Гарфилд являются «потерянными братьями».

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Ребел Уилсон рассказала, как при первой встрече Рассел Кроу послал ее
кино рассел кроу Ребел Уилсон
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