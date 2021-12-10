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Сенатор Зленко поддержала идею создания Экологического кодекса в России

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 00:23
Общество
Сенатор Зленко поддержала идею создания Экологического кодекса в России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 10 декабря. Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко поддержала идею создания единого Экологического кодекса в России.

Сенатор приняла участие в форуме «Арктика: настоящее и будущее». В ходе мероприятия Зленко согласилась с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, которая выступила с идеей создания Экологического кодекса.

Документ должен включать все касающиеся борьбы с изменением климата и охраны природы нормы. Об этом сообщает газета «Известия».

Единый Экологический кодекс может появиться в ближайшие три года. По словам Радионовой, документ позволит избежать принятия законов, не соответствующих вектору развития России в этой сфере.

Ранее специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что снижение уровня потребления энергии не предусмотрено ни одним из сценариев энергоперехода в России. Объем энергопотребления является основным показателем уровня жизни, причем не просто уровня благосостояния, отметил Чубайс.

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экология совфед росприроднадзор зленко
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