Минцифры решило продлить эксперимент по переходу на цифровые СТС

Москва, 10 декабря. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России продлило эксперимент по цифровизации документов о регистрации автомобиля (СТС).

В период с сентября по декабрь более миллиона водителей стали участниками тестирования. Они оформили электронные документы о регистрации машины в приложении «Госуслуги Авто», и у них появлялась возможность предъявить правоохранителям QR-код, а не оригинал СТС.

Однако издание «Известия» опросили сотрудников и узнало, что некоторые из них отказываются принимать электронный документ. Причиной этого является отсутствие возможности проверить его подлинность. При это автовладельцы жалуются на нестабильную работу программы.

Ранее сообщалось, что обновленную программу «Госуслуги» собираются запустить на территории России в следующем году. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.