Автомошенники придумали новую схему подставных ДТП ради выплат по страховке

Москва, 10 декабря. Некоторые российские автомобилисты начали устраивать настоящие ДТП с повреждением дорогостоящих машин ради выплат по страховке. При этом такие мошенники ведут видеосъемку аварии, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Крупные игроки рынка также подтвердили данную тенденцию. Они отметили, что автомошенники занимаются инсценировкой ДТП с праворульными иномарками, либо автомобилями с дорогими запчастями, которые далеко не всегда удается отремонтировать по закону об ОСАГО.

Причиной является то, что стоимость ущерба может быть слишком высокой, либо же поставка деталей займет много времени. Благодаря этому мошенники получают денежные выплаты, передают «Известия».

При этом, как сообщил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев, зачастую у злоумышленников есть свои автосервисы, в которых они быстро устраняют все повреждения. Всего за последние девять месяцев объем мошенничества по страхованию составил 2,9 миллиарда рублей.

Однако одной из главных схем злоумышленников в России является телефонное мошенничество. Экономист Дмитрий Потапенко рассказал об основных уловках, которыми пользуются аферисты.