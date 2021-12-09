Штаб операции в Донбассе: украинский корабль не входил в «чувствительные зоны»

Керчь, 9 декабря. Корабль украинских военно-морских сил сейчас возвращается на базу. Соответствующей информацией поделились в штабе операции в Донбассе.

По словам штаба операции в Донбассе, корабль украинских военно-морских сил не входил в «чувствительные зоны». По их мнению, судно выполняло собственные задачи в своих территориальных водах.

Корабль украинских ВМС «Донбасс» ранее двигался в направлении Керченского пролива в Азовском море. Однако после он лег на обратный курс. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. По словам ведомства, экипаж судна игнорировал требования сменить курс.