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Штаб операции в Донбассе: украинский корабль не входил в «чувствительные зоны»

Армия
Штаб операции в Донбассе: украинский корабль не входил в «чувствительные зоны»
ИА «Политика Сегодня»  /  Валерия Покидова

Керчь, 9 декабря. Корабль украинских военно-морских сил сейчас возвращается на базу. Соответствующей информацией поделились в штабе операции в Донбассе.

По словам штаба операции в Донбассе, корабль украинских военно-морских сил не входил в «чувствительные зоны». По их мнению, судно выполняло собственные задачи в своих территориальных водах.

Корабль украинских ВМС «Донбасс» ранее двигался в направлении Керченского пролива в Азовском море. Однако после он лег на обратный курс. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. По словам ведомства, экипаж судна игнорировал требования сменить курс.

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украина донбасс керченский пролив
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