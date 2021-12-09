Минздрав готовит специалистов к вылету в ЮАР по поручению Путина

Москва, 9 декабря. Группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Российский лидер Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время российской группы вирусологов. Также туда будет направлено медоборудование для борьбы с COVID-19 и лаборатории.

Кузнецов в беседе с РИА Новости сообщил, что по поручению Путина к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России. Также в работе примет участие Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил коронавирус у прилетевших из ЮАР. ПЦР-тесты показали у двух пассажиров положительный результат.