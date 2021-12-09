Направляющееся в Керченский пролив украинское судно «Донбасс» легло на обратный курс

Керчь, 9 декабря. Судно «Донбасс» украинских ВМС, которое двигалось в направлении Керченского пролива в акватории Азовского моря, легло на обратный курс.

Соответствующей информацией поделились в ЦОС ФСБ. По словам ведомства, украинский корабль не реагирует на запросы. Сообщается, что действия экипажа украинского судна расцениваются как провокация и создание угрозы безопасности мореплавания.

В ФСБ России ранее заявили, что корабль управления «Донбасс» украинских ВМС начал двигаться в сторону Керченского пролива. Судно при этом не выполняло требований по смене курса.