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Путин призвал обеспечить права россиян в цифровом пространстве

Общество
Путин призвал обеспечить права россиян в цифровом пространстве
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 декабря. Президент России Владимир Путин призвал обеспечить права и интересы российских граждан в цифровом пространстве, особенно выделив молодых людей.

Глава государства выступил с соответствующим заявлением на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Путин назвал этот вопрос важным и чувствительным.

«Давайте вместе подумаем о том, как действовать согласованно с участниками этого процесса (защиты интересов граждан в Сети), как вы знаете, такие попытки предпринимаются, в том числе с подачи администрации президента», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что основные российские компании создали «известный альянс», который занимается выработкой принципов поведения в цифровой сфере на корпоративном уровне. Эта работа проводится с тем, чтобы обеспечить права и интересы граждан, уточнил глава государства. По его словам, «прежде всего речь идет о том контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам».

Ранее Путин заявил о массовых случаях мошенничества в интернете, отметив необходимость в принятии решений, направленных на обеспечение прав граждан. Президент подчеркнул, что в вопросе слежки за гражданами различными интернет-платформами и компаниями необходимо навести порядок.

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