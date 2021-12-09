Соседов рассказал, как Сергей Лазарев выгнал его со съемок программы Малахова

Москва, 9 декабря. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как несколько лет назад его попросили покинуть съемки телешоу Андрея Малахова. Звезда считает, что его выгнали по инициативе певца Сергея Лазарева.

В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» Соседов рассказал, что за несколько секунд до начала съемок к нему подошел редактор с просьбой встать и выйти. Музыкальный критик подумал, что его хотят пригласить в студию в ходе программы. Но этого не произошло.

На вопросы о том, что случилось, сотрудники телеканала ответить не смогли. Причины инцидента выяснились только через некоторое время.

«Прошло минут 20. Мне говорят: все, сказали, чтобы вы уходили. Мы просим у вас извинения. И я уехал. Буквально через неделю меня пригласили на другую программу, не музыкальную и я узнал. Этого захотел даже не Лазарев, а Миша какой-то там директор», — сообщил Соседов.

Критик признался, что не имеет понятия о причинах неприязни певца. Но директора Лазарева следовало поставить на место, считает Соседов.

Ведущая YouTube-шоу отметила, что тоже была на съемках передачи, с которой попросили уйти критика. По ее словам, убрать со съемочной площадки Соседова просил лично Лазарев. Однако ведущая не знает причин такого решения.

Ранее Соседов высказал мнение, что приложил руку к популярности певицы Аллы Пугачевой. Критик напомнил, что много писал и говорил о Примадонне. Соседов был большим ее поклонником и считал необходимым говорить о знаменитости.