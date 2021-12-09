Глава МИД ЦАР обсудила укрепление сотрудничества с коллегами из соседних стран Африки

Банги, 9 декабря. Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон встретилась с коллегами из нескольких государств Черного континента на полях восьмой конференции Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC-2021). Об этом она сообщила в своем официальном Facebook-аккаунте.

Дипломат обсудила с главами внешнеполитических ведомств Габона, Анголы и Мали дальнейшее сотрудничество и решение региональных вопросов. Политики выразили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства с Центральноафриканской Республикой, а также обменялись опытом в вопросах обеспечения безопасности мирного населения и сохранения территориальной ценности.

Ранее Сильви Байпо-Темон встретилась с министром иностранных дел Китая Ван И. Дипломат сообщил, что Пекин заинтересован в комплексной поддержке национального возрождения ЦАР и видит в республике надежного союзника.