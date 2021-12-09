Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 23:16
23:04
Общество
Путин призвал обеспечить права россиян в цифровом пространстве
23:02
Общество
Соседов рассказал, как Сергей Лазарев выгнал его со съемок программы Малахова
23:00
Весь мир
Глава МИД ЦАР обсудила укрепление сотрудничества с коллегами из соседних стран Африки
22:58
Весь мир
Лидер общины мусульман ЦАР: страна нуждается в реабилитационном центре для жертв насилия
22:55
Весь мир
Минфин ЦАР представил Нацсобранию доклад о распределении бюджета на 2022 год
22:52
Весь мир
Армия Нигерии освободила 20 полицейских из плена боевиков
22:45
Весь мир
Общественники ЦАР указали на неэффективность и раздутый бюджет миссии ООН
22:44
Армия
Путин призвал не беспокоиться за армию России
22:42
Общество
Путин: жители России должны пользоваться льготами и выплатами в любой точке мира
22:41
Политика
Путин высказал свое мнение о российском законе об иноагентах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД ЦАР обсудила укрепление сотрудничества с коллегами из соседних стран Африки

Весь мир
Глава МИД ЦАР обсудила укрепление сотрудничества с коллегами из соседних стран Африки
facebook.com  /  Sylvie Baïpo Tèmon

Банги, 9 декабря. Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон встретилась с коллегами из нескольких государств Черного континента на полях восьмой конференции Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC-2021). Об этом она сообщила в своем официальном Facebook-аккаунте.

Дипломат обсудила с главами внешнеполитических ведомств Габона, Анголы и Мали дальнейшее сотрудничество и решение региональных вопросов. Политики выразили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства с Центральноафриканской Республикой, а также обменялись опытом в вопросах обеспечения безопасности мирного населения и сохранения территориальной ценности.

Ранее Сильви Байпо-Темон встретилась с министром иностранных дел Китая Ван И. Дипломат сообщил, что Пекин заинтересован в комплексной поддержке национального возрождения ЦАР и видит в республике надежного союзника.

«Мы хотим помочь африканскому государству в борьбе с пандемией COVID-19. Для этого мы предоставили нашим друзьям вакцины, инструменты для обследования и прочие материалы профилактики и контроля», — заявил Ван И.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава МИД ЦАР обсудила укрепление сотрудничества с коллегами из соседних стран Африки
африка цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать