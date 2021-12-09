Лидер общины мусульман ЦАР: страна нуждается в реабилитационном центре для жертв насилия

Банги, 9 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики должно усилить борьбу с насилием в отношении женщин, заявил представитель мусульманской общины имам Бен Нафи Угба. Об этом сообщили журналисты издания Ndjoni Sango.

Угба считает, что нарушение прав представительниц прекрасного пола является серьезной проблемой и требует незамедлительного решения:

«В нашем сообществе существует несколько форм насилия в отношении женщин. Домашнее насилие, сексуальные домогательства и ранние браки. К сожалению, многие девушки никому не рассказывают о своих страданиях. Дело в том, что они боятся сообщить о преступлении мужчин в судебные органы. Мы хотим предать это максимальной огласке, чтобы восстановить справедливость для всех жертв».

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Одним из способов решения проблемы имам назвал открытие специального реабилитационного центра, где пострадавшим женщинам смогут оказать необходимую моральную и физическую поддержку, а также проконсультируют их, что делать в подобной ситуации и как им написать заявление в соответствующие ведомства.

«Особо опасны для представительниц прекрасного пола военно-политические конфликты, так как во время них девушки становятся легкой добычей для вооруженных группировок», — заключил Угба.

Ранее лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил, что правительство потратит в 2022 году более 500 миллионов франков КФА на борьбу со СПИДом и ВИЧ-инфекцией: