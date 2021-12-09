Лидер общины мусульман ЦАР: страна нуждается в реабилитационном центре для жертв насилия

Банги, 9 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики должно усилить борьбу с насилием в отношении женщин, заявил представитель мусульманской общины имам Бен Нафи Угба. Об этом сообщили журналисты издания Ndjoni Sango.
Угба считает, что нарушение прав представительниц прекрасного пола является серьезной проблемой и требует незамедлительного решения:
«В нашем сообществе существует несколько форм насилия в отношении женщин. Домашнее насилие, сексуальные домогательства и ранние браки. К сожалению, многие девушки никому не рассказывают о своих страданиях.
Дело в том, что они боятся сообщить о преступлении мужчин в судебные органы. Мы хотим предать это максимальной огласке, чтобы восстановить справедливость для всех жертв».
Одним из способов решения проблемы имам назвал открытие специального реабилитационного центра, где пострадавшим женщинам смогут оказать необходимую моральную и физическую поддержку, а также проконсультируют их, что делать в подобной ситуации и как им написать заявление в соответствующие ведомства.
«Особо опасны для представительниц прекрасного пола военно-политические конфликты, так как во время них девушки становятся легкой добычей для вооруженных группировок», — заключил Угба.
Ранее лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил, что правительство потратит в 2022 году более 500 миллионов франков КФА на борьбу со СПИДом и ВИЧ-инфекцией:
«Решение указанной проблемы является одним из приоритетов в области здравоохранения. Прогресс, достигнутый в последние годы, очевиден, но его недостаточно. Поэтому власти должны сделать все возможное для того, чтобы к 2030 году страна могла добиться успеха в искоренении опасного заболевания. Я поручаю это дело премьер-министру Анри-Мари Дондра».