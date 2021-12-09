Минфин ЦАР представил Нацсобранию доклад о распределении бюджета на 2022 год

Банги, 9 декабря. Министр финансов и бюджета Центральноафриканской Республики Эрве Ндоба предоставил членам Национальной ассамблеи доклад о распределении государственных средств на 2022 год, сообщает Ndjoni Sango.

«Приоритеты бюджета основаны на главных направлениях политической программы президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера и премьер-министра Анри-Мари Дондра. Также особую важность имеют мобилизация внутренних доходов страны, совершенствование управления финансами и борьба с коррупцией», — уточнил министр.

Согласно докладу Ндоба, предполагаемый бюджет составит 298,1 млрд франков КФА. Из них 138 млрд представляют внутренние ресурсы и 160,1 — внешние. Расходы министр оценил в 292 млрд франков.

«Перед лицом серьезных проблем, с которыми сталкивается страна, приоритетом для обеспечения экономического подъема и сокращения масштабов бедности являются укрепление финансовой стабильности, создание условий для инклюзивного роста и поддержка правительства в сфере восстановления мира», — заключил политик.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее власти Центральноафриканской Республики обсудили с представителями Международного валютного фонда реализацию экономических реформ.