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Армия Нигерии освободила 20 полицейских из плена боевиков

Весь мир
Армия Нигерии освободила 20 полицейских из плена боевиков
flickr.com  /  @jbdodane

Абуджа, 9 декабря. Вооруженные силы Нигерии освободили 20 сотрудников правоохранительных органов, которых ранее похитили боевики, сообщает The Nation.

Радикалы атаковали полицейский участок в Буни-Яди и взяли в заложники силовиков. Для спасения стражей порядка военнослужащие развернули масштабную операцию «Хадин Кай».

«В данный момент специальные подразделения готовят несколько антитеррористических мероприятий. Мы вынудим радикалов сдаться властям. За последнее время ВС Нигерии ликвидировали 62 боевика и арестовали еще 28 преступников», — сообщил бригадный генерал Бенард Онейко.

Необходимость в разработке дополнительных мер и планирования операций связана с резкой активизацией бандформирований на территории страны. Если несколько месяцев назад группировки в основном атаковали полицейских и бойцов национальной армии, то в последнее время их главными жертвами становятся мирные жители.

Ранее бандиты напали на автобус с гражданскими и сожгли его вместе с пассажирами. Трагедия унесла жизни 30 человек, еще семеро получили сильные ожоги, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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африка нигерия
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