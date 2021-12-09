Банги, 9 декабря. Многопрофильная комплексная миссия ООН (МИНУСКА) не оправдывает средств, которые ежегодно выделяются на содержание миротворцев, считает координатор центральноафриканского движения La Synergie Элож Кой.

«Сотрудники МИНУСКА присутствуют в ЦАР с 2014 года, но за все это время не смогли защитить мирных жителей, которые становятся жертвами убийств и изнасилований. Более того, виновные в этих бесчинствах получают от миротворцев оружие, боеприпасы и материально-техническую поддержку. Несмотря на обширный контингент миссии, состоящий из 14 000 военных и 3000 полицейских, «голубые каски» не решили проблемы безопасности», — говорится в коммюнике общественной организации.

Элож Кой отметил, что в июне-июле 2021 года бюджет МИНУСКА составил 116 739 700 долларов США. Однако даже такое финансирование не мотивирует сотрудников миссии ООН выполнять условия собственного мандата.

«Отдельно стоит подчеркнуть, что армии ЦАР удалось освободить территорию страны от боевиков только благодаря помощи российских инструкторов», — напомнил координатор La Synergie.

Александр Васильев

Отечественные специалисты, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в сжатые сроки повысили боевой потенциал правительственных войск. Благодаря навыкам, полученным у россиян, национальная армия сорвала попытку государственного переворота и ликвидировала основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Ранее независимый политический аналитик Роман Романов отметил значительные успехи, которых добились бойцы FACA в ходе тренировок с отечественными инструкторами:

«Можно заметить, что центральноафриканцы из околовоенных парамилитариев превратились в настоящих военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи и делают это качественно. Современная ЦАР может конкурировать с условной Украиной. Как минимум — с соседними африканскими государствами. Мы видим, как ЦАР выстраивает свои войска по мотивам Вооруженных сил Российской Федерации, при этом сохраняя русские и советские традиции. Мы видим, как бойцы становятся более дисциплинированными, профессиональными и сильными. В скором времени в республике появится одна из самых функциональных армий в Центральной Африке в целом, как в субрегионе».

Ранее сотрудники издания Le Potentiel Centrafricain сообщили, что правительственные войска готовят несколько антитеррористических мероприятий по поиску и зачистке боевиков CPC, которые скрываются в отдаленных провинциях республики.