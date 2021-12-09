Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 23:15
23:04
Общество
Путин призвал обеспечить права россиян в цифровом пространстве
23:02
Общество
Соседов рассказал, как Сергей Лазарев выгнал его со съемок программы Малахова
23:00
Весь мир
Глава МИД ЦАР обсудила укрепление сотрудничества с коллегами из соседних стран Африки
22:58
Весь мир
Лидер общины мусульман ЦАР: страна нуждается в реабилитационном центре для жертв насилия
22:55
Весь мир
Минфин ЦАР представил Нацсобранию доклад о распределении бюджета на 2022 год
22:52
Весь мир
Армия Нигерии освободила 20 полицейских из плена боевиков
22:45
Весь мир
Общественники ЦАР указали на неэффективность и раздутый бюджет миссии ООН
22:44
Армия
Путин призвал не беспокоиться за армию России
22:42
Общество
Путин: жители России должны пользоваться льготами и выплатами в любой точке мира
22:41
Политика
Путин высказал свое мнение о российском законе об иноагентах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Общественники ЦАР указали на неэффективность и раздутый бюджет миссии ООН

Весь мир
Общественники ЦАР указали на неэффективность и раздутый бюджет миссии ООН
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 9 декабря. Многопрофильная комплексная миссия ООН (МИНУСКА) не оправдывает средств, которые ежегодно выделяются на содержание миротворцев, считает координатор центральноафриканского движения La Synergie Элож Кой.

«Сотрудники МИНУСКА присутствуют в ЦАР с 2014 года, но за все это время не смогли защитить мирных жителей, которые становятся жертвами убийств и изнасилований. Более того, виновные в этих бесчинствах получают от миротворцев оружие, боеприпасы и материально-техническую поддержку. Несмотря на обширный контингент миссии, состоящий из 14 000 военных и 3000 полицейских, «голубые каски» не решили проблемы безопасности», — говорится в коммюнике общественной организации.

Элож Кой отметил, что в июне-июле 2021 года бюджет МИНУСКА составил 116 739 700 долларов США. Однако даже такое финансирование не мотивирует сотрудников миссии ООН выполнять условия собственного мандата.

«Отдельно стоит подчеркнуть, что армии ЦАР удалось освободить территорию страны от боевиков только благодаря помощи российских инструкторов», — напомнил координатор La Synergie.

Общественники ЦАР указали на неэффективность и раздутый бюджет миссии ООН
Александр Васильев

Отечественные специалисты, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в сжатые сроки повысили боевой потенциал правительственных войск. Благодаря навыкам, полученным у россиян, национальная армия сорвала попытку государственного переворота и ликвидировала основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Ранее независимый политический аналитик Роман Романов отметил значительные успехи, которых добились бойцы FACA в ходе тренировок с отечественными инструкторами:

«Можно заметить, что центральноафриканцы из околовоенных парамилитариев превратились в настоящих военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи и делают это качественно. Современная ЦАР может конкурировать с условной Украиной. Как минимум — с соседними африканскими государствами.

Мы видим, как ЦАР выстраивает свои войска по мотивам Вооруженных сил Российской Федерации, при этом сохраняя русские и советские традиции. Мы видим, как бойцы становятся более дисциплинированными, профессиональными и сильными. В скором времени в республике появится одна из самых функциональных армий в Центральной Африке в целом, как в субрегионе».

Ранее сотрудники издания Le Potentiel Centrafricain сообщили, что правительственные войска готовят несколько антитеррористических мероприятий по поиску и зачистке боевиков CPC, которые скрываются в отдаленных провинциях республики.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Общественники ЦАР указали на неэффективность и раздутый бюджет миссии ООН
африка цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать