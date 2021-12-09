Путин: жители России должны пользоваться льготами и выплатами в любой точке мира

Москва, 9 декабря. Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит властям придумать, как обеспечить все права и льготы для российских граждан, которые проживают за рубежом и в Донбассе.

Вопрос об этом поднял во время заседания Совета по правам человека исполнительный директор ФГУП Кирилл Вышинский. По словам главы государства, у российских граждан должна быть возможность пользоваться всеми правами в любой точке мира.

Путин подчеркнул, что это распространяется на социальные права и льготы. Президент отметил, что обязательно поручит правительству проработать этот вопрос.

Также недавно Путин призвал «не будить лихо» беседами о территориальных претензиях внутри страны.