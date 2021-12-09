Путин: перспективы многодневного голосования на выборах нужно обдумать

Москва, 9 декабря. Решение оставлять многодневное голосование на выборах или вернуться к обычному режиму нужно обдумать. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Также необходимо рассмотреть вопрос модернизации голосования россиян, которые находятся за рубежом.

Многодневное голосование — один из главных мировых трендов в демократических процессах, который Россия смогла успешно поддержать, заявила социолог Анна Федорова. Организация избирательного процесса, занимающего несколько дней, помогает существенно повысить явку и упростить жизнь гражданам.