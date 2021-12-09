Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины направился в сторону Керченского пролива

Керчь, 9 декабря. Корабль управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины начал движение в сторону Керченского пролива. При этом экипаж судна требования сменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.

В ведомстве также подчеркнули, что действия корабля ВМС Украины несут прямую угрозу безопасности мореплавания. Ранее он был снят с рейда порта Мариуполь, а затем судно начало движение в направлении Керчи. При этом никаких заявок на прохождение пролива от украинской стороны не поступало, передает Telegram-канал RT.

«Действия корабля «Донбасс» ВМС Украины создают угрозу безопасности мореплавания», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в случае вооруженного конфликта России и Украины последнюю ожидает разгром. Такое мнение ранее высказал американский генерал Ходжес.