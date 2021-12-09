Звезда «Семейки Аддамс» Кристина Риччи родила второго ребенка в 41 год

Вашингтон, 9 декабря. Американская актриса и продюсер Кристина Риччи вновь стала матерью. Звезда фильмов «Семейка Аддамс» и​​​​​​​ «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram.

Актриса показала лицо новорожденной девочки, которую назвала Клео. Отец ребенка — второй муж актрисы, парикмахер Марк Хэмптон. Он тоже разместил фотографию в своем блоге и подписал кадр словами приветствия.

«Мое сердце взорвалось. Кристина и малышка Клео прекрасно себя чувствуют, мы все отдыхаем после такого насыщенного событиями утра. Добро пожаловать в мир, малышка Клеопатра Риччи Хэмптон», — написал в своем Instagram-аккаунте Хэмптон.

В 2020 году первый брак Риччи с сотрудником киностудии распался. В отношениях у пары родился сын, которому сейчас семь лет. После развода актриса вышла замуж уже в 2021 году. Второго ребенка продюсер родила в 41 год.

Ранее стало известно, что звезда «Семейки Аддамс» появится в «Матрице-4». Боевик выйдет на стриминговой платформе HBO Max 22 декабря этого года.