Москва, 9 декабря. Глава российского государства Владимир Путин сравнил конфликт, который происходит на территории Донбасса, с геноцидом.

Путин сообщил, что все хорошо видят и понимают события, происходящие в Донбассе. По словам российского президента конфликт, который случился на территории Донбасса, напоминает геноцид. Глава российского государства сделал это заявление во время обращения к Кириллу Вышинскому.

Президент России ранее сообщил, что закон о введении системы QR-кодов в стране носит рамочный характер.