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Путин сравнил конфликт в Донбассе с геноцидом

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 22:07
Политика
Путин сравнил конфликт в Донбассе с геноцидом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 декабря. Глава российского государства Владимир Путин сравнил конфликт, который происходит на территории Донбасса, с геноцидом.

Путин сообщил, что все хорошо видят и понимают события, происходящие в Донбассе. По словам российского президента конфликт, который случился на территории Донбасса, напоминает геноцид. Глава российского государства сделал это заявление во время обращения к Кириллу Вышинскому.

Президент России ранее сообщил, что закон о введении системы QR-кодов в стране носит рамочный характер.

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Все новости / Политика / Путин сравнил конфликт в Донбассе с геноцидом
путин донбасс вышинский
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