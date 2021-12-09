Экс-солистка «ВИА Гра» Джанабаева назвала главную ошибку в воспитании детей

Москва, 9 декабря. Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева занимается воспитанием троих детей от Валерия Меладзе. У пары растут двое сыновей и маленькая дочь.

Джанабаева уже длительное время не занимается творческой деятельностью, проводя большую часть времени с детьми и мужем. По ее словам, она устала воспитывать потомство и хочет, чтобы дети поскорее стали независимыми.

«Делать человека удобным — ошибка в воспитании любого ребенка. Все мы, когда представляем своих детей в будущем, видим смелых, умных, сильных людей, которые принимают решения, поступают так, как им велит сердце. Но при воспитании часто отталкиваемся от себя, чтобы нам было не громко, не шумно, спокойно. Все-таки прежде всего нужно акцентироваться на личности ребенка и уже в детстве позволять ему выбирать, отстаивать свою точку зрения, брать на себя ответственность», — рассказала Джанабаева порталу Wday.

Ранее стало известно, что старший сын звездной пары Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе Константин решил жить самостоятельно. Супруги вместе воспитывают двух сыновей и полугодовалую дочь Агату. В одном из недавних интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что ее семья вернулась к составу, который был до появления дочери.