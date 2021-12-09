Кристина Агилера повторила образ из своего клипа 2000-х

Вашингтон, 9 декабря. Американская певица Кристина Агилера появилась на премии People’s Choice Awards в наряде, который был на ней в клипе на песню Dirty.
Кадры, на которых танцовщица одета в черный корсетный комбинезон с желтыми и белыми вставками и вырезами в зоне декольте, появились в Сети. Ее образ дополнили сетчатые чулки и широкие съемные штанины желтого цвета.
Поклонники раскритиковали певицу за культовый образ 20-летней давности. По мнению пользователей Сети, исполнительница выглядела вульгарно и нелепо.
«Ужасный наряд»;
«Потрясающий голос и отвратительное чувство стиля»;
«Боже, она выглядит нелепо»;
«Неудачная попытка вспомнить молодость»;
«Сейчас она выглядит так, будто съела юную себя. Ей следует похудеть»;
«Этот желтый костюм прибавляет ей несколько килограммов», — подписали читатели кадры, которые опубликовало издание Daily Mail.
Ранее Агилера не смогла ответить на вопрос журналиста об освобождении певицы Бритни Спирс от опеки. Исполнительница растерялась, когда ее спросили, поздравила ли она коллегу с этим событием или нет.