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Кристина Агилера повторила образ из своего клипа 2000-х

Шоу-бизнес
Кристина Агилера повторила образ из своего клипа 2000-х
instagram.com  /  @Xtina

Вашингтон, 9 декабря. Американская певица Кристина Агилера появилась на премии People’s Choice Awards в наряде, который был на ней в клипе на песню Dirty.

Кадры, на которых танцовщица одета в черный корсетный комбинезон с желтыми и белыми вставками и вырезами в зоне декольте, появились в Сети. Ее образ дополнили сетчатые чулки и широкие съемные штанины желтого цвета.

Поклонники раскритиковали певицу за культовый образ 20-летней давности. По мнению пользователей Сети, исполнительница выглядела вульгарно и нелепо.

«Ужасный наряд»;

«Потрясающий голос и отвратительное чувство стиля»;

«Боже, она выглядит нелепо»;

«Неудачная попытка вспомнить молодость»;

«Сейчас она выглядит так, будто съела юную себя. Ей следует похудеть»;

«Этот желтый костюм прибавляет ей несколько килограммов», — подписали читатели кадры, которые опубликовало издание Daily Mail.

Кристина Агилера повторила образ из своего клипа 2000-х
Pr Scr instagram.com / @Xtina

Ранее Агилера не смогла ответить на вопрос журналиста об освобождении певицы Бритни Спирс от опеки. Исполнительница растерялась, когда ее спросили, поздравила ли она коллегу с этим событием или нет.

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наряд образ Кристина Агилера
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