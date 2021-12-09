Кристина Агилера повторила образ из своего клипа 2000-х

Вашингтон, 9 декабря. Американская певица Кристина Агилера появилась на премии People’s Choice Awards в наряде, который был на ней в клипе на песню Dirty.

Кадры, на которых танцовщица одета в черный корсетный комбинезон с желтыми и белыми вставками и вырезами в зоне декольте, появились в Сети. Ее образ дополнили сетчатые чулки и широкие съемные штанины желтого цвета.

Поклонники раскритиковали певицу за культовый образ 20-летней давности. По мнению пользователей Сети, исполнительница выглядела вульгарно и нелепо.

«Ужасный наряд»; «Потрясающий голос и отвратительное чувство стиля»; «Боже, она выглядит нелепо»; «Неудачная попытка вспомнить молодость»; «Сейчас она выглядит так, будто съела юную себя. Ей следует похудеть»; «Этот желтый костюм прибавляет ей несколько килограммов», — подписали читатели кадры, которые опубликовало издание Daily Mail.

Pr Scr instagram.com / @Xtina

Ранее Агилера не смогла ответить на вопрос журналиста об освобождении певицы Бритни Спирс от опеки. Исполнительница растерялась, когда ее спросили, поздравила ли она коллегу с этим событием или нет.