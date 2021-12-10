Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 10:01
10:01
Спорт
Голкипер «Спартака» Селихов номинирован на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ
09:59
Общество
Петербуржцы увидели «кровавый» рассвет в ожидании новых погодных катаклизмов
09:55
Происшествия
Частный вертолет попал в снежный вихрь перед аварийной посадкой в Бурятии
09:52
Экономика
Стоимость московской недвижимости стабилизируется в 2022 году
09:52
Происшествия
Ударивший полицейского боец ММА сбежал из петербургского ОМВД
09:50
Политика
Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о заявлении Джо Байдена по контактам России и НАТО
09:49
Наука
Парижский институт мозга заявил, что интервальный сон улучшает творческое мышление
09:48
Общество
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов
09:47
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на Чукотке достиг 92%
09:47
Армия
Подполковник ВС США Семелрот: Вашингтон поставил Киеву 30 комплексов Javelin в октябре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Рогов рассказал, откуда у рядовых американцев агрессия к России
Общество
Политолог Рогов рассказал, откуда у рядовых американцев агрессия к России
Федеральное агентство новостей  / 

Нельзя обвинять рядовых американцев в агрессии по отношению к России. Их нужно пожалеть. Ведь они живут в информационном пространстве, в котором каждый день им рассказывают о страшном российском медведе и «кровожадном» Путине. Так считает политолог Владимир Рогов. Свою точку зрения он детально объяснил в беседе с ФАН, комментируя призывы читателей The Washington Post устроить России, к примеру, новый Чернобыль.

«Вполне логично, что у не особо крепкого ума и нервами американских людей эти нервы сдают, они делают такие опрометчивые призывы. Байден специально устраивает истерику, что якобы Россия собирается напасть на украинское пространство. Делается это с одной целью: чтобы потом показать, насколько он крут, как ковбой Джо, который усмирил русского медведя. И совсем неважно, что этот медведь не собирался нападать на Украину, но тем не менее теперь он точно не будет этого делать. Поэтому все заявления и все призывы по ядерной агрессии и прочим вещам — это следствие необдуманных действий для повышения градуса ненависти по отношению к России. И пора с этим заканчивать, потому что процесс может стать необратимым», — высказал свое мнение политолог.

Политолог Рогов рассказал откуда у рядовых американцев агрессия к России
news-front.info /

Накануне читатели The Washington Post высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Западом из-за экспансии НАТО на Украину.

«Украина находится в сфере влияния России. В случае войны между этими странами мы должны вторгнуться в Венесуэлу и на Кубу, чтобы свергнуть пророссийские правительства в этих государствах», — высказался юзер Narwhals.

Еще один пользователь заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой США должны «устроить новый Чернобыль». 

Ранее политолога Евгения Сатановского удивило дерзкое и безрассудное заявление американского сенатора Роджера Уикера, который пригрозил России превентивным ядерным ударом в случае обострения ситуации на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Политолог Рогов рассказал, откуда у рядовых американцев агрессия к России
россия сша донбасс украина евгений сатановский владимир рогов угрозы ядерные удары The Washington Post
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать