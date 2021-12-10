Политолог Рогов рассказал, откуда у рядовых американцев агрессия к России

Нельзя обвинять рядовых американцев в агрессии по отношению к России. Их нужно пожалеть. Ведь они живут в информационном пространстве, в котором каждый день им рассказывают о страшном российском медведе и «кровожадном» Путине. Так считает политолог Владимир Рогов. Свою точку зрения он детально объяснил в беседе с ФАН, комментируя призывы читателей The Washington Post устроить России, к примеру, новый Чернобыль.

«Вполне логично, что у не особо крепкого ума и нервами американских людей эти нервы сдают, они делают такие опрометчивые призывы. Байден специально устраивает истерику, что якобы Россия собирается напасть на украинское пространство. Делается это с одной целью: чтобы потом показать, насколько он крут, как ковбой Джо, который усмирил русского медведя. И совсем неважно, что этот медведь не собирался нападать на Украину, но тем не менее теперь он точно не будет этого делать. Поэтому все заявления и все призывы по ядерной агрессии и прочим вещам — это следствие необдуманных действий для повышения градуса ненависти по отношению к России. И пора с этим заканчивать, потому что процесс может стать необратимым», — высказал свое мнение политолог.

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Накануне читатели The Washington Post высказались о гипотетическом конфликте между Россией и Западом из-за экспансии НАТО на Украину.

«Украина находится в сфере влияния России. В случае войны между этими странами мы должны вторгнуться в Венесуэлу и на Кубу, чтобы свергнуть пророссийские правительства в этих государствах», — высказался юзер Narwhals.

Еще один пользователь заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой США должны «устроить новый Чернобыль».

Ранее политолога Евгения Сатановского удивило дерзкое и безрассудное заявление американского сенатора Роджера Уикера, который пригрозил России превентивным ядерным ударом в случае обострения ситуации на Украине.