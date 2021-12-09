Критик Соседов рассказал, как из-за Лазарева его выпроводили из студии Малахова

Москва, 9 декабря. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов жестко высказался в адрес певца Сергея Лазарева. Свое возмущение он высказал в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».

Соседов и Лазарев несколько лет назад были участниками программы Андрея Малахова, однако перед началом съемок продюсеры вывели критика из зала. Позже выяснилось, руководство шоу об этом попросил сам Лазарев.

«То, что изобразил Лазарев в студии Малахова — это некрасиво. И пусть он мне на глаза не попадается. Я ему скажу все, что о нем думаю. А когда я, знаете, выхожу из берегов — пух и перья полетят от всех. Пух и перья», — поделился Соседов.

При этом журналист отметил, что совершенно не понимает, почему Лазарев повел себя таким образом. Однако Соседов считает, что в этой ситуации несет ответственность команда Малахова. Он уверен, что устроил бы в студии «такой раскардаш, что мама не горюй», если бы знал в тот момент о причинах случившегося.

Ранее музыкальный критик Соседов раскритиковал певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Он заявил, что Бузова — это «русская Мадонна», которая тоже не умеет петь. Однако американская звезда смогла добиться славы и сделать из себя музыкальную икону.