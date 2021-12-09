Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 23:14
23:04
Общество
Путин призвал обеспечить права россиян в цифровом пространстве
23:02
Общество
Соседов рассказал, как Сергей Лазарев выгнал его со съемок программы Малахова
23:00
Весь мир
Глава МИД ЦАР обсудила укрепление сотрудничества с коллегами из соседних стран Африки
22:58
Весь мир
Лидер общины мусульман ЦАР: страна нуждается в реабилитационном центре для жертв насилия
22:55
Весь мир
Минфин ЦАР представил Нацсобранию доклад о распределении бюджета на 2022 год
22:52
Весь мир
Армия Нигерии освободила 20 полицейских из плена боевиков
22:45
Весь мир
Общественники ЦАР указали на неэффективность и раздутый бюджет миссии ООН
22:44
Армия
Путин призвал не беспокоиться за армию России
22:42
Общество
Путин: жители России должны пользоваться льготами и выплатами в любой точке мира
22:41
Политика
Путин высказал свое мнение о российском законе об иноагентах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Критик Соседов рассказал, как из-за Лазарева его выпроводили из студии Малахова

Шоу-бизнес
Критик Соседов рассказал, как из-за Лазарева его выпроводили из студии Малахова
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 9 декабря. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов жестко высказался в адрес певца Сергея Лазарева. Свое возмущение он высказал в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».

Соседов и Лазарев несколько лет назад были участниками программы Андрея Малахова, однако перед началом съемок продюсеры вывели критика из зала. Позже выяснилось, руководство шоу об этом попросил сам Лазарев.

«То, что изобразил Лазарев в студии Малахова — это некрасиво. И пусть он мне на глаза не попадается. Я ему скажу все, что о нем думаю. А когда я, знаете, выхожу из берегов — пух и перья полетят от всех. Пух и перья», — поделился Соседов.

При этом журналист отметил, что совершенно не понимает, почему Лазарев повел себя таким образом. Однако Соседов считает, что в этой ситуации несет ответственность команда Малахова. Он уверен, что устроил бы в студии «такой раскардаш, что мама не горюй», если бы знал в тот момент о причинах случившегося.

Ранее музыкальный критик Соседов раскритиковал певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Он заявил, что Бузова — это «русская Мадонна», которая тоже не умеет петь. Однако американская звезда смогла добиться славы и сделать из себя музыкальную икону.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Критик Соседов рассказал, как из-за Лазарева его выпроводили из студии Малахова
лазарев соседов алена блин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать