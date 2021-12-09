Сергей Соседов признался, что не может жить без матери

Москва, 9 декабря. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал об отношениях с матерью и объяснил, почему в свои 53 года он до сих пор с ней живет.

Журналист стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», где рассказал, как ценит заботу своей 85-летней родительницы. Критик сообщил, что продолжает жить с матерью под одной крышей, потому что не хочет быть один.

«Моя мама как никто может заботиться, а я избалован заботой. Мама прекрасно готовит, она понимающая. Такую маму поискать надо. Я считаю, что это подарок судьбы. <...> От нее идет добро, легкость, она улыбается. Ей 85 лет, но у нее голос молодой женщины! — сказал Соседов.

Редактор отметил, что чувствует отсутствие своей матери, даже когда она уезжает на дачу. По словам сценариста, он может позаботиться о себе сам, но все равно скучает без родительницы.

«Я чувствую сквозняк, что не хватает человека. Я могу себя занять и все приготовить. Но я чувствую, что не могу без мамы», — отметил телеведущий.

Также музыкальный критик объяснил свои резкие замечания в адрес участников шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ, где является членом жюри. Журналист рассказал, что делает это специально.