Банги, 9 декабря. Национальная армия ЦАР (FACA) готовит несколько военных операций по поиску и зачистке боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), скрывающихся в отдаленных частях республики. Об этом сообщили сотрудники Le Potentiel Centrafricain.

«Преступления членов CPC вынудили правительство принять необходимые меры для искоренения этих кровожадных людей. Радикалы поняли это, и бегут, как бешеные собаки. Во всех уголках республики бойцы FACA совместно с союзниками из России и Руанды одерживают одну победу за другой. Боевикам больше нет места в стране. Они и их сообщники ответят за свои действия перед судом», — говорится в материале издания.

По данным журналистов Le Potentiel Centrafricain, национальные войска планируют проведение крупных операций и уже приняли необходимые меры по обеспечению безопасности. Антитеррористические мероприятия направлены на то, чтобы не дать боевикам скрыться в соседних государствах.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее ФАН сообщал, что группировка «Союз за мир в ЦАР» (UPC) покинула оккупированный ранее город Куанго до прибытия подготовленных отечественными инструкторами подразделений правительственных войск. Благодаря поддержке российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», бойцам FACA удалось освободить населенный пункт и зачистить его окрестности.