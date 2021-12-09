Оазис цивилизации в пустыне: власти Египта начали переезд в новую административную столицу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил правительству начать с декабря текущего года фактический переезд исполнительных структур из Каира в новую административную столицу — город Ведиан.

Хотя впереди предстоит шестимесячный испытательный период, можно признать, что властям страны удалось всего за шесть лет реализовать амбициозную и смелую идею — построить большой современный город с готовой инфраструктурой и всеми условиями для жизни и работы. В пустынной местности буквально на глазах родился новый оазис цивилизации, в котором каждый метр продуман до мелочей.

Административная столица, о создании которой правительство Египта объявило 13 марта 2015 года, расположена между Каиром и Суэцем, недалеко от региональной кольцевой дороги. В городе находится новая резиденция парламента, президента и ключевых министерств, а также штаб-квартиры иностранных посольств. Согласно ожиданиям властей, сотрудники ведомств полностью перейдут на электронную систему документооборота и корреспонденции как на внутреннем, так и на внешнем уровнях.

Новая глава в истории египетской администрации

Внедрение современных технологий в делопроизводство, как планируется, закончится в текущем декабре, что и способствует началу перемещения офисов из Каира. По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, переезд правительства открывает новую главу в истории административного аппарата египетского государства.

«Этот шаг представляет собой качественный скачок, а не просто перенос резиденций с одного места на другое. Я лично занимался подготовкой гибкой организационной структуры для министерств, соизмеримой с характером современной работы», — добавил глава кабмина.

Первопроходцами в административную столицу станут службы технической поддержки и специалисты по информационным технологиям. Им предстоит тестирование электронных систем, снабженных самыми надежными программами защиты от любого возможного проникновения или вирусов. На следующем этапе в город переедет часть сотрудников министерств и работников госструктур. Их перемещение пройдет постепенно, вплоть до полного перевода всей деятельности в новые офисы.

Возможности для бизнеса

Египетский эксперт по городскому развитию генерал-майор Мухаммад Мухтар Кандил считает, что оперативная застройка и возникновение масштабных объектов в административной столице является результатом беспрецедентных усилий государства и приведет к значительному сдвигу в его деятельности.

«Многие страны с признательностью смотрят на этот капитальный проект. Такова, например, Ливия, премьер-министр которой в ходе недавнего визита попросил египетские компании реализовать в его стране инициативы, аналогичные тем, что осуществляются в новой столице Египта. Кроме того, подобное желание исходит еще от нескольких африканских государств. Каир в настоящее время изучает все предложения и рассматривает возможности поддержки братских народов», — отметил эксперт.

В ожидании 30 июня

Пилотный этап проверки работы исполнительных властей в административной столице и ее электронных систем продлится шесть месяцев, начиная с 1 января. Осведомленные источники считают вполне вероятным, что по прошествии данного периода правительство официально переместится в новый город, называя наиболее вероятной датой 30 июня.

В этот день Египет отмечает годовщину революции 2013 года. Однако окончательное решение по срокам еще не принято и во многом зависит от успеха испытательного этапа.

Очертания современного города

Хотя далеко не все работы завершены и впереди предстоит реализация различных масштабных идей, уже сейчас можно увидеть очертания новой «умной» столицы и проследить за рождением ее выдающихся инфраструктурных проектов, зданий и достопримечательностей. Власти Египта ожидают, что к 2050 году численность населения огромного современного города вырастет с 18 до 40 млн человек.

Новый административный центр страны занимает крайне удобную географическую позицию. Он располагается примерно на одинаковом расстоянии от трех важнейших городов – Каира, Суэца и Айн-Сохны. Площадь столицы составляет около 714 квадратных километров, что эквивалентно размеру Сингапура и почти в четыре раза превышает столицу США — Вашингтон.

Ответственные за создание проекта структуры в полной мере выполнили директивы президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, который мечтает видеть новый зеленый город с парками и искусственными озерами, поражающий роскошью архитектурного дизайна, широкими улицами и удобной транспортной сетью.

Сфера услуг в новой столице

Город Ведиан включает в себя множество услуг и объектов, рассчитанных на повышение его экономического и экологического уровня. Будущую столицу можно смело назвать новым региональным центром образования. Так, в ней располагаются британская школа Manar House School, филиалы нескольких известных вузов, в частности, Ливерпульского университета, Нового канадского университета, Международного университета США и многие другие выдающиеся институты.

Для жителей города созданы многочисленные сады и места для занятий спортом, например, общественный парк Capital Park протяженностью более 10 км. Египтяне обеспечены при этом высшим уровнем безопасности — на улицах и домах установлены около 6 тыс. камер наблюдения. Имеется микрорайон искусств и культуры, включающий в себя оперный театр, концертный зал и музеи истории, науки и техники. Кроме того, население обеспечено новейшими медицинскими учреждениями. Предусмотрена интеллектуальная система сбора мусора. Для отдыха и развлечения строятся зоопарк и Диснейленд, для посетителей откроют двери множество торговых центров и учреждений для досуга. Транспортные услуги связывают столицу с железнодорожной сетью страны. Также создается новый международный аэропорт.

Задачей реализации административного, интегрированного центра является прежде всего снять нагрузку с перенаселенного Каира. При этом президент Абдель Фаттах ас-Сиси держит в поле зрения и лично контролирует все этапы строительства.

Деловой район

Фундамент финансово-делового района заложен в 2017 году в ходе осуществления первого этапа столицы. Объем инвестиций в его реализацию составил около 3 млрд долларов.

Проект включает в себя коммерческие, развлекательные и жилые помещения, штаб-квартиры финансовых учреждений, в том числе головной офис Центрального банка. Однако главное внимание приковано к административной столичной башне длиной 385 метров, которая уже является самой высокой в Африке: 79-этажный небоскреб включает в себя жилые апартаменты, гостиницу, офисные помещения, рынок золота, центр электроники, кинозалы и театральный комплекс.

Именно бизнес-центр в настоящий момент стал первым объектом для инвестиций в городе. Завершение строительства стеклянных фасадов микрорайона ожидается к концу текущего года. Тогда же закончатся работы по возведению башни.

«Зеленая река»

Это наименование получила самая длинная цепочка садов в мире. Проект назван так в честь реки Нил и представляет собой огромный, засаженный деревьями, общественный сквер в центре нового города.

Говоря о его главных особенностях, стоит отметить, что он является не только пространством для прогулок, в шесть раз превышающим Центральный парк в Нью-Йорке. Он стал крупнейшим проектом по производству кислорода, а также переработке, очистке воды и ее дальнейшему использованию для расширения искусственных озер. В схему «Зеленой реки» включены разнообразные объекты, среди которых научный и исторический парки, оздоровительные центры, ботанический сад, спортивные площадки и многое другое.

Мечеть Аль-Фаттах аль-Алим

Новая мечеть является одной из крупнейших в арабском мире и на Ближнем Востоке. Ее площадь составляет 250 тысяч квадратных метров, а вместимость — около 17 тысяч человек. Храм включает в себя 25 куполов, два зала для проведения церемоний и помещения для приема VIP-посетителей.

Культовое здание находится у въезда в столицу с кольцевой автодороги. Его торжественное открытие состоялось 6 января 2019 года в присутствии президента Палестины Махмуда Аббаса и произошло одновременно с завершением строительства Собора Рождества Христова. При возведении мечети Аль-Фаттах аль-Алим задействовано более 1,5 тысячи рабочих различных профессий и инженеров.

Электропоезд Эль-Салам

В новой административной столице проложена железная дорога, простирающаяся на 103 км и связанная с каирским метро. От станции Адли-Мансур следует монорельс, по которому в 2023 году планируют запустить первый в Египте беспилотный поезд.

На всех остановках по пути следования расположены удобные просторные парковки. Важность проекта заключается в том, что он способствует соединению Большого Каира с административной столицей, а также ее новыми промышленными зонами и деловыми микрорайонами.

Музей египетских столиц

Одним из туристических мест должен стать так называемый Музей египетских столиц. В нем посетители смогут познакомиться поближе с историей древней цивилизации фараонов и посмотреть различные предметы старины. В музее раскрывается судьба главных городов Египта на протяжении всех эпох. Отдельные экспозиции посвящены Мемфису, Фивам, Александрии, Телль-эль-Амарне, Фустату и историческим районам Каира.

В коллекцию входят более тысячи артефактов. Среди самых значимых — статуя фараона Рамзеса II и гробница Тутанхамона. В мультимедийных выставочных залах демонстрируются интерактивные фильмы по истории разных столиц.

Египетский стадион

Современный стадион, построенный в Олимпийском городе, может по своим масштабам и архитектуре составить конкуренцию знаменитым международным спортивным комплексам. Согласно информации СМИ, он вмещает одновременно около 90 тысяч зрителей, став, таким образом, крупнейшим в Египте и вторым по величине в Африке после Borg El Arab Stadium в Йоханнесбурге.

Здание Большой оперы

В городе искусств и культуры построен оперный театр с тремя залами, самый большой из которых рассчитан на 2,5 тысячи мест. С 20 по 21 ноября состоялось торжественное открытие мюзик-холла, на котором выступал венский филармонический оркестр под управлением известного итальянского дирижера Риккардо Мути. Программа включала произведения Шуберта, Стравинского, Мендельсона и Моцарта.

Данное мероприятие перекликается с не менее важным событием 1869 года, когда египетский хедив Исмаил в честь открытия Суэцкого канала велел построить здание оперы. Тогда же, по заказу паши, специально для нового театра Джузеппе Верди написал свою знаменитую оперу «Аида».

Жилые кварталы

Для административной столицы разработан генеральный и единый план жилых домов. Так, любой многоквартирный дом состоит из цокольного и семи основных этажей. Площадь квартир варьируется от 130 до 180 квадратных метров. В столице кварталы расположены в соответствии с генеральной концепцией архитектуры города. Имеются также специальные зоны для вилл и таунхаусов.

Стоимость на недвижимость различается в зависимости от района и метража. Кроме того, жилые дома строили не только частные девелоперские компании, но и само правительство, что также влияет на продажу. Так, средняя цена квадратного метра квартир составляет 11,8 тысячи египетских фунтов (55,3 тысячи рублей), вилл — 20,5 тысячи (96 тысяч рублей).

Инвестиции в новую административную столицу

Безусловно, новая столица в настоящее время является одним из главных ближневосточных центров притяжения международных инвестиций и бизнеса. Ее современные проекты дают почву для проведения различного рода сделок. В результате уже сейчас наблюдается беспрецедентный рост возможностей трудоустройства, а также сокращение заторов и давления на Большой Каир и его пригороды, которые уже давно страдают от перенаселенности.

Несомненно, осуществив свой грандиозный план, нынешний президент Египта обеспечит себе славу создателя новой столицы и войдет в историю страны как крупный реформатор и основатель современного красивого города, архитектура и планировка которого привлекает посетителей и оставляет яркие воспоминания.