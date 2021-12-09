Иностранные инвесторы построят в Ливии крупнейший порт стоимостью 1,5 млрд долларов

Триполи, 9 декабря. Две иностранные компании — американская и греческая подписали крупное соглашение о проектировании и строительстве в Ливии безопасного многофункционального порта Суса стоимостью 1,5 миллиарда долларов.

Ожидается, что он станет самой глубокой морской гаванью в североафриканском государстве. Это первый подобный проект в стране, реализуемый в партнерстве между частным и государственным секторами. Кроме того, он создается в соответствии с мировыми конкурентоспособными стандартами и представляет собой крупнейшую инвестицию бизнеса США в портовую инфраструктуру в истории Ливии.

Американская компания The Guidry Group объявила о подписании с международным подрядчиком Archirodon Construction (Overseas) генерального соглашения, определяющего основные условия их сотрудничества по строительству Сусы. В документе говорится, что проект безопасного порта имеет решающее значение для восстановления Ливии и недавно получил одобрение со стороны Правительства национального единства (ПНЕ). Он претендует на то, чтобы в будущем стать центром экономического развития страны.

Новый порт воздвигнут в восточной части государства примерно в 240 км от Бенгази на месте древней исторической гавани. Цель состоит в том, чтобы он стал главными морскими воротами для ввоза товаров в Ливию. Гавань имеет естественную глубину 18 метров, что позволит судам с легкостью разгружать контейнеры.

Реализация планируется в четыре этапа. Общая стоимость первой фазы проекта составляет около 200 миллионов долларов США. Компания Archirodon имеет всемирно известный опыт строительства гаваней, а также долгую и выдающуюся историю развития портовой инфраструктуры в Ливии и во всем регионе MENA.

В сентябре министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж сообщил, что проекты реконструкции обойдутся бюджету Ливии в 200 миллиардов долларов. Главными странами, участвующими в восстановлении инфраструктуры, являются Египет, Италия, Турция, Тунис, Алжир и Франция, ранее других подписавшие контракты с Триполи.