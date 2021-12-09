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Писательница из США напишет роман «1984» от лица возлюбленной главного героя

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 21:10
Общество
Писательница из США напишет роман «1984» от лица возлюбленной главного героя
Кадр из фильма &quot;1984&quot;

Вашингтон, 9 декабря. Фонд бретонского писателя Джорджа Оруэлла одобрил идею создания феминистской версии антиутопии «1984» в США, информирует издание The Guardian.

Отмечается, что американская писательница Сандра Ньюман напишет новый роман, в котором расскажет историю от лица возлюбленной главного героя Уинстона Смита — сотрудницы министерства правды Джулии. Новая версии антиутопии будет также называться «Джулия».

По словам сына Оруэлла Ричарда Блэра, фонд писателя уже искал автора-женщину для реализации подобной идеи. Он также назвал Ньюман идеальной кандидатурой. Ожидается, что новая версия «1984» будет издана в 2023 году.

Ранее сообщалось, что российского писателя Виктора Пелевина, ведущего очень скрытый образ жизни, заметили в Таиланде. По некоторым данным, он находится на острове Самуй.

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сша 1984 антиутопия
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