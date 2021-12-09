Российский ФБР изучает дело убитой полицией жительницы Миссури

Седалия, 9 декабря. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при участии бизнесмена Евгения Пригожина, изучают обстоятельства гибели 25-летней Ханны Файзер в городе Седалия, штат Миссури. Американку застрелил полицейский. О работе над делом сообщают представители фонда в официальном Telegram-канале.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Hannah Fizer.https://t.co/qswekCW8pi — Foundation to Battle Injustice (@FBIProject) December 9, 2021

Американка погибла 13 июня 2020 года. В этот день полицейский Петтис Джордан Шутте остановил машину, в которой находилась Файзер, и попросил ее показать документы. Женщина не стала это сделать. После чего, по словам правоохранителя, она начала угрожать ему пистолетом. Полицейский выстрелил в ответ несколько раз, раны оказались смертельными. Как утверждал офицер, Файзер сказала, что у нее есть пистолет и она хочет застрелить его, хотя в автомобиле оружие так и не было найдено.

Специальный прокурор рассмотрел дело и постановил, что против Шутте не может быть выдвинуто никаких обвинений в соответствии с законодательством штата Миссури. В нем говорится, что сотрудник правоохранительных органов вправе применить оружие, если считает, что ему угрожает опасность.

Отец Ханны Джон Физер подал иск о неправомерной смерти против города и полицейского управления. В заявлении утверждается, что Шутте угрожал разбить окно дочери и попытался вытащить ее из машины. Согласно иску, полицейский выхватил свое огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в женщину в упор.

«Нет разумных оснований для того, чтобы Шутте встал перед автомобилем Ханны Файзер и разрядил пистолет в нее всего за несколько минут. Он даже не пытался переместиться или деэскалировать конфликт», — говорится в иске.

Hannah Fizer’s father files wrongful death lawsuit against former Pettis County deputy who killed herhttps://t.co/Hulr1HDP0z — Missouri LP (@MissouriLP) February 19, 2021

Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Сотрудники ФБР считают важным бороться с полицейским насилием и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Файзер.