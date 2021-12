Российский ФБР изучает дело убитой полицией жительницы Миссури

Седалия, 9 декабря. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при участии бизнесмена Евгения Пригожина, изучают обстоятельства гибели 25-летней Ханны Файзер в городе Седалия, штат Миссури. Американку застрелил полицейский. О работе над делом сообщают представители фонда в официальном Telegram-канале.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Hannah Fizer.https://t.co/qswekCW8pi