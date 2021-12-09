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Володин поддержал усиление «прямой демократии» при формировании региональной власти в РФ

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 20:57
Политика
Володин поддержал усиление «прямой демократии» при формировании региональной власти в РФ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 9 декабря. Необходимо усилить «прямую демократию» и перераспределение полномочий при формировании местной власти. Такое мнение выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик выступил на пленарном заседании в среду, 8 декабря, где прокомментировал законопроект о региональной власти в России. По словам Володина, народ является «нормой прямой демократии».

«Мы расширяем полномочия органов власти РФ, многие вопросы будут приниматься в регионах… И что касается, сколько сроков быть губернатором, все мы говорим, каких достижений смогла добиться Белгородская область», — констатировал председатель Госдумы.

Спикер отметил, что избиратели региона смогут определять количество сроков полномочий его руководителя.

Володин также обратился к первому замглавы фракции КПРФ Николаю Коломейцеву. Председатель Госдумы подчеркнул, что этапы развития политической системы предусматривают ее становление.

Нижняя палата парламента ранее приняла во втором чтении правительственный законопроект о региональной власти в РФ. Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников выступили авторами инициативы.

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Все новости / Политика / Володин поддержал усиление «прямой демократии» при формировании региональной власти в РФ
госдума володин власть
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