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ЦБ РФ назвал адресную помощь малоимущим альтернативой регулированию цен

Экономика
ЦБ РФ назвал адресную помощь малоимущим альтернативой регулированию цен
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Алла Ларионова

Москва, 9 декабря. Адресная помощь малообеспеченным слоям населения может стать альтернативой регулированию потребительских цен. Такие мнение высказали аналитики Центробанка РФ.

Они предупредили, что искусственное регулирование цен работает временно. После этого, по мнению экспертов, возникает опасный дисбаланс на товарных рынках, что может повлечь негативные последствия для национальной экономики.

В ЦБ добавили, что одной из причин ускорения инфляции в России стал рост мировых цен на продовольствие и сырьевые товары. Принятые правительством меры по регулированию цен на значимые продукты позволили снизить чувствительность к мировой динамики. Однако в средней и долгосрочной перспективе могут возникнуть риски. Как уточнили аналитики, речь идет о сокращении инвестиций в производство, усиление рисков дефолта, рост объемов теневой торговли и создание предпосылок для устойчивого роста инфляционных ожиданий.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что инфляция по итогам года может быть выше прогноза. ЦБ ожидает, что по итогам года рост потребительских цен будет находиться в диапазоне 7,4-7,9%.

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Все новости / Экономика / ЦБ РФ назвал адресную помощь малоимущим альтернативой регулированию цен
центробанк рф малоимущие продовольствие регулирование цен
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