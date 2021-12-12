Последней женой Марка Рудинштейна была женщина на 34 года младше его

Москва, 12 декабря. Продюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, ушедший из жизни 5 декабря, был счастлив в браке с последней женой — Натальей Июдиной. Женщина была моложе своего избранника на 34 года. Об этом стало известно после выхода программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, пишет Teleprogramma.pro.

Имя любимой женщины продюсера назвал писатель Аркадий Инин. Именно он указал, что Наталья была с супругом у кровати до его последнего вздоха.

«Наташка моталась по всем магазинам. Держала его за руку в больнице. Пыталась от него добиться какого-то ответа. Спрашивала: «Ты меня слышишь?» Первое время он пожимал ее руку довольно сильно, а потом уже не реагировал», — объяснил Инин.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Стоит отметить, что Июдина не была официальной женой Рудинштейна. Еще четыре года назад продюсер отрицал, что женат на этой женщине.

«Я свободен. Есть естественные вещи. Молодая женщина сломать себя не может. Поэтому надо знать свою меру», — рассказывал Рудинштейн в одном из интервью.

Помимо Июдиной у Марка Рудинштейна было два официальных брака.

Напомним, что известный российский продюсер Марк Рудинштейн умер в начале декабря. Сообщалось, что перед своей смертью продюсер нелицеприятно отозвался об актрисе Елене Прокловой. Высказывания Рудинштейна обнародовали в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Он заявил, что звезда фильма «Будьте моим мужем» якобы с юности была чрезмерно любвеобильной.