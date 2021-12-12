Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 10:50
10:48
Общество
Мишустин продлил упрощенный порядок ввоза лекарств для борьбы с COVID-19 до 2025 года
10:48
Общество
Диетолог Чугунова заявила, что высокая температура приготовления снижает пользу блюда
10:47
Общество
Журналист Колас заявил, что мужские парикмахерские в России «трещат от тестостерона»
10:40
Политика
Аналитики Журавлев, Дробницкий и Можегов считают, что в 2024 году американцы выберут Трампа
10:40
Происшествия
Жертвами ДТП с участием фуры под Владимиром стали пять человек
10:40
Политика
Володин поздравил россиян с Днем конституции
10:36
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Наро-Фоминском
10:31
Политика
Кинорежиссер Сокуров заявил о желании побеседовать с Путиным в расслабленной обстановке
10:31
Происшествия
Посетитель московского ресторана забыл в гардеробе боевой пистолет
10:30
Шоу-бизнес
Занимающийся фермерством брат Ротару закрыл свое кафе из-за отсутствия денег
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Последней женой Марка Рудинштейна была женщина на 34 года младше его
Шоу-бизнес
Последней женой Марка Рудинштейна была женщина на 34 года младше его
Global Look Press  /  Павел Кашаев / Global Look Press

Москва, 12 декабря. Продюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, ушедший из жизни 5 декабря, был счастлив в браке с последней женой — Натальей Июдиной. Женщина была моложе своего избранника на 34 года. Об этом стало известно после выхода программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, пишет Teleprogramma.pro.

Имя любимой женщины продюсера назвал писатель Аркадий Инин. Именно он указал, что Наталья была с супругом у кровати до его последнего вздоха.

«Наташка моталась по всем магазинам. Держала его за руку в больнице. Пыталась от него добиться какого-то ответа. Спрашивала: «Ты меня слышишь?» Первое время он пожимал ее руку довольно сильно, а потом уже не реагировал», — объяснил Инин.

Последней женой Марка Рудинштейна была женщина на 34 года младше его
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Стоит отметить, что Июдина не была официальной женой Рудинштейна. Еще четыре года назад продюсер отрицал, что женат на этой женщине.

«Я свободен. Есть естественные вещи. Молодая женщина сломать себя не может. Поэтому надо знать свою меру», — рассказывал Рудинштейн в одном из интервью.

Помимо Июдиной у Марка Рудинштейна было два официальных брака.

Напомним, что известный российский продюсер Марк Рудинштейн умер в начале декабря. Сообщалось, что перед своей смертью продюсер нелицеприятно отозвался об актрисе Елене Прокловой. Высказывания Рудинштейна обнародовали в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Он заявил, что звезда фильма «Будьте моим мужем» якобы с юности была чрезмерно любвеобильной.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Последней женой Марка Рудинштейна была женщина на 34 года младше его
смерть жена рудинштейн наталья июдина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать