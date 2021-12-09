Боксер Рейнгардт заявила, что в России спорт помогает выжить

Санкт-Петербург, 9 декабря. Спорт в России позволяет выжить, обучение и преподавание дают множество возможностей для развития в нашей стране. Об этом заявила трехкратная чемпионка России, двукратный призер чемпионата мира по боксу Мария Рейнгардт на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам спортсменки, люди в России имеют множество шансов для получения новых знаний. Она отметила, что постоянно продолжает обучаться чему-то новому в различных сферах, что очень полезно для человека не только в спорте.

Рейнгардт рассказала, что продолжает тренировать спортсменов на уровне студенческого бокса. Участница чемпионатов мира также прокомментировала изменения в экипировке боксеров. По ее словам, бокс является очень дорогим видом спорта. Рейнгардт отметила, что она также пытается внести больше женственности и красоты в женские виды спорта.

Ранее Мария Рейнгардт заявила, что не верит в допуск на соревнования по женскому боксу и другим единоборствам трансгендеров, потому что у мужчин изначально физические данные лучше, поэтому с ними нельзя соревноваться на равных.