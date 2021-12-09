Замглавы МИД РФ Рябков: Москва не исключает дальнейших контактов с Вашингтоном по Украине

Москва, 9 декабря. Российская Федерация допустила контакты с Соединенными Штатами по Украине, рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Соответствующее заявление дипломат сделал, отвечая на вопросы журналистов. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, пока нет никаких точных договоренностей по этому вопросу.

«Поскольку тема происходящего на Украине и вокруг нее имеет настолько острый и во многом определяющий нынешнее состояние нашего диалога с Вашингтоном характер, дальнейшие контакты я вполне допускаю», — подчеркнул Рябков.

Ранее он заявил, что Москва и Вашингтон подошли крайне близко к ситуации, когда может повториться Карибский кризис. Во время общения с сотрудниками СМИ заместитель министра иностранных дел РФ допустил, что отношения между двумя странами могут дойти до такой точки.