Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 21:44
21:42
Общество
Взносы на капремонт в Самарской области вырастут на 10%
21:36
Шоу-бизнес
Сергей Соседов признался, что не может жить без матери
21:35
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: армия ЦАР не позволит боевикам скрыться от правосудия в соседних странах
21:32
Весь мир
Оазис цивилизации в пустыне: власти Египта начали переезд в новую административную столицу
21:32
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере
21:30
Экономика
Экономист Реутов назвал главные отрасли для крупных инвестиций в Крыму и Севастополе
21:28
Общество
Хороший копипаст: бизнес-консультант Валинуров оценил идею вывода офисных сотрудников «в поле»
21:16
Общество
Нину Ургант похоронили рядом с матерью ее внука на кладбище в Комарово
21:14
Весь мир
Иностранные инвесторы построят в Ливии крупнейший порт стоимостью 1,5 млрд долларов
21:12
Весь мир
Российский ФБР изучает дело убитой полицией жительницы Миссури
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сергей Соседов раскритиковал песню Пугачевой «Анестезия» за безграмотный текст

Шоу-бизнес
Сергей Соседов раскритиковал песню Пугачевой «Анестезия» за безграмотный текст
instagram.com  /  @sosedov.sergei

Москва, 9 декабря. Музыкальный критик Сергей Соседов вновь раскритиковал Аллу Пугачеву в YouTube-шоу «Алена, блин!». В качестве примера плохой песни он привел ее композицию «Анестезия».

По словам Соседова, новые песни певицы писали «уже не те» люди. Он заявил, что прошла эпоха той композиторской школы, что была раньше. Критик отметил, что сейчас Пугачевой пишут песни безызвестные авторы, а исполненные на последнем ее концерте номера никто не вспомнит. Он считает, что Пугачевой нужно было уходить со сцены раньше.

Соседов также назвал финальные концерты Примадонны «выстрелом в пустоту», потому что ни одна из тех песен не стала хитом. Он раскритиковал текст песни «Анестезия».

«Смотрите текст: «Если взять в моей вене мою кровь…» Во-первых, кровь берут не «в вене», а «из вены». А если кровь «в вене» берут — это в Вене, столице Австрии! Это уже неграмотно. Это очень грубая ошибка. Кто там писал, текстовик этот… «Если взять в вене мою кровь, в ней можно найти снотворное, любовь и легкий алкоголь». Как может в одном ряду, через запятую стоять снотворное, любовь и легкий алкоголь?! Что лишнее? Как бывает в тестах… Ясно, что в этом ряду лишняя любовь. Здесь что-то лишнее, как ни крути. Триединства здесь быть не может — это неграмотно поэтически!» — заявил Соседов.

По его мнению, если артист выступает раз в десять лет, его тексты должны быть очень выверенными. Особенно если речь идет о звезде уровня Пугачевой, подчеркнул Сергей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Соседов раскритиковал песню Пугачевой «Анестезия» за безграмотный текст
алла пугачева соседов критика
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать