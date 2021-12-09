Сергей Соседов раскритиковал песню Пугачевой «Анестезия» за безграмотный текст

Москва, 9 декабря. Музыкальный критик Сергей Соседов вновь раскритиковал Аллу Пугачеву в YouTube-шоу «Алена, блин!». В качестве примера плохой песни он привел ее композицию «Анестезия».

По словам Соседова, новые песни певицы писали «уже не те» люди. Он заявил, что прошла эпоха той композиторской школы, что была раньше. Критик отметил, что сейчас Пугачевой пишут песни безызвестные авторы, а исполненные на последнем ее концерте номера никто не вспомнит. Он считает, что Пугачевой нужно было уходить со сцены раньше.

Соседов также назвал финальные концерты Примадонны «выстрелом в пустоту», потому что ни одна из тех песен не стала хитом. Он раскритиковал текст песни «Анестезия».

«Смотрите текст: «Если взять в моей вене мою кровь…» Во-первых, кровь берут не «в вене», а «из вены». А если кровь «в вене» берут — это в Вене, столице Австрии! Это уже неграмотно. Это очень грубая ошибка. Кто там писал, текстовик этот… «Если взять в вене мою кровь, в ней можно найти снотворное, любовь и легкий алкоголь». Как может в одном ряду, через запятую стоять снотворное, любовь и легкий алкоголь?! Что лишнее? Как бывает в тестах… Ясно, что в этом ряду лишняя любовь. Здесь что-то лишнее, как ни крути. Триединства здесь быть не может — это неграмотно поэтически!» — заявил Соседов.

По его мнению, если артист выступает раз в десять лет, его тексты должны быть очень выверенными. Особенно если речь идет о звезде уровня Пугачевой, подчеркнул Сергей.