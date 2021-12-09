Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 21:43
21:42
Общество
Взносы на капремонт в Самарской области вырастут на 10%
21:36
Шоу-бизнес
Сергей Соседов признался, что не может жить без матери
21:35
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: армия ЦАР не позволит боевикам скрыться от правосудия в соседних странах
21:32
Весь мир
Оазис цивилизации в пустыне: власти Египта начали переезд в новую административную столицу
21:32
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере
21:30
Экономика
Экономист Реутов назвал главные отрасли для крупных инвестиций в Крыму и Севастополе
21:28
Общество
Хороший копипаст: бизнес-консультант Валинуров оценил идею вывода офисных сотрудников «в поле»
21:16
Общество
Нину Ургант похоронили рядом с матерью ее внука на кладбище в Комарово
21:14
Весь мир
Иностранные инвесторы построят в Ливии крупнейший порт стоимостью 1,5 млрд долларов
21:12
Весь мир
Российский ФБР изучает дело убитой полицией жительницы Миссури
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитиков NI удивил возможный отказ России от «Искандеров» в пользу других комплексов

Армия
Аналитиков NI удивил возможный отказ России от «Искандеров» в пользу других комплексов
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 9 декабря. Россия в ближайшие годы может найти замену легендарным оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер».

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что российские комплексы «Искандер-М» предназначены для поражения малоразмерных целей противника на дальности до 500 километров. Авторы статьи заявили, что эти ракеты являются визитной карточкой российских войск, передает «ПолитРоссия».

«Россия уже заложила основу для создания нового оружия на замену "Искандеру"» — убеждены эксперты.

Аналитиков NI удивил возможный отказ России от «Искандеров» в пользу других комплексов
Пресс-служба Балтийского флота /

Отмечается, что благодаря наличию этих боевых систем Россия может контролировать значительную часть Балтийского моря, а также обезопасить себя от потенциальных угроз со стороны Польши, Швеции, Германии, Украины, Литвы и Латвии. По словам специалистов, ракеты, оснащенные боеголовками с оптическим наведением, могут быть перенацелены во время полета. Именно поэтому аналитиков удивил возможный отказ России от «Искандеров» в пользу других комплексов.

«Однако даже если российские военные разработают замену системам "Искандер-М", она все равно может быть востребована на экспортных рынках», — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что Россия с помощью переброски «Искандеров» к границам Польши заставит американцев отказаться от размещения в регионе ядерного оружия. Российская сторона также может пригрозить оппонентам гиперзвуковыми системами.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Аналитиков NI удивил возможный отказ России от «Искандеров» в пользу других комплексов
россия минобороны сша искандер модернизация
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать