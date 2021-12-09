Аналитиков NI удивил возможный отказ России от «Искандеров» в пользу других комплексов

Вашингтон, 9 декабря. Россия в ближайшие годы может найти замену легендарным оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер».

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что российские комплексы «Искандер-М» предназначены для поражения малоразмерных целей противника на дальности до 500 километров. Авторы статьи заявили, что эти ракеты являются визитной карточкой российских войск, передает «ПолитРоссия».

«Россия уже заложила основу для создания нового оружия на замену "Искандеру"» — убеждены эксперты.

Пресс-служба Балтийского флота /

Отмечается, что благодаря наличию этих боевых систем Россия может контролировать значительную часть Балтийского моря, а также обезопасить себя от потенциальных угроз со стороны Польши, Швеции, Германии, Украины, Литвы и Латвии. По словам специалистов, ракеты, оснащенные боеголовками с оптическим наведением, могут быть перенацелены во время полета. Именно поэтому аналитиков удивил возможный отказ России от «Искандеров» в пользу других комплексов.

«Однако даже если российские военные разработают замену системам "Искандер-М", она все равно может быть востребована на экспортных рынках», — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что Россия с помощью переброски «Искандеров» к границам Польши заставит американцев отказаться от размещения в регионе ядерного оружия. Российская сторона также может пригрозить оппонентам гиперзвуковыми системами.